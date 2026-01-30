Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού, που σκοτώθηκε μαζί με άλλες τέσσερις γυναίκες στην έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η τελετή για την άτυχη εργαζόμενη, που δούλευε για χρόνια στο εργοστάσιο και αφήνει πίσω της ένα παιδί 13 ετών, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων.

Η Έλενα, την ώρα της έκρηξης και της πυρκαγιάς, βρισκόταν στον χώρο παραγωγής του εργοστασίου, όπου εγκλωβίστηκε και άφησε την τελευταία πνοή της.

Στον Ιερό Ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στην 45χρονη.