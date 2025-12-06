Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, με επίθεση σκύλου.

Παιδάκι 2 ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όταν το δάγκωσε σκύλος στο λαιμό.

Το άτυχο αγόρι έφτασε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς, κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα, όπου ζούσε μαζί με τον Αλβανικής καταγωγής πατέρα και τη Βρετανίδα μητέρα του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας Πιτ Μπουλ, το οποίο, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Πιο συγκεκριμένα, το σκυλί της οικογένειας άρχισε να το δαγκώνει σε ολόκληρο σώμα και τον λαιμό με αποτέλεσμα να χάσει πολύ αίμα.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, και οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης.

Τέλος, οι γονείς του παιδιού φαίνεται να είναι φιλόζωοι καθώς φιλοξενούσαν στο σπίτι τους αδέσποτα της περιοχής.

