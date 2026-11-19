Τραγική κατάληξη είχε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην Ακρόπολη, στην οδό Αίθρας.

Όπως μετέδωσε ΣΚΑΪ, η προανάκριση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια, ωστόσο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές, η γυναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη μέσα στο σπίτι της, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό, από τους αστυνομικούς που κατέφθασαν στο σημείο, μετά τις 02:00 τα ξημερώματα.

Εντός του σπιτιού, συνελήφθη ο 63χρονος φερόμενος ως δράστης της ανθρωποκτονίας, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας, μετά από τηλεφώνημα του ίδιου στις Αρχές.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από γείτονες και οικεία πρόσωπα για να διαπιστώσουν αν υπήρχε ιστορικό κακοποίησης.

Αναμένονται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 64χρονης.