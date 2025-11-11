Δημοτικός Υπάλληλος στην Αμφιλοχία βρέθηκε νεκρός σήμερα το μεσημέρι (11.11). Ο 43χρονος άνδρας μετέβη με ταξί την προηγούμενη μέρα από την Αμφιλοχία και κατευθύνθηκε προς την Άρτα. Από εκεί φέρεται να νοίκιασε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του ξεκίνησε να ανησυχεί εφόσον ο 43χρονος δεν έδινε σημάδια ζωής .Κατά τις αναζητήσεις, το στίγμα του κινητού του εντοπίστηκε τελευταία φορά στην περιοχή του Τερόβου Ιωαννίνων.

Η έρευνα κατέληξε δραματικά αφού ο άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος στο χάνι του Τερόβου. Το αυτοκίνητο βρέθηκε κοντά σε ποτάμι από κτηνοτρόφο.

Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως ο 43χρονος υπάλληλος του δήμου Αμφιλοχίας, έδωσε τέλος στη ζωή του. Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν ενεργεί το Α.Τ. Δωδώνης Ιωαννίνων, ενώ κλήθηκε στη σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής.

Πηγή: AgrinioPress