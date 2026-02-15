Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα του Σαββάτου (14/2) ένας 54χρονος στη Νεράιδα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, όπου καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του, την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Πραγματοποιούσε εργασίες – Άγνωστη η αιτία ανατροπής του τρακτέρ

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, το τρακτέρ ανατράπηκε από άγνωστη αιτία κατά τη διάρκεια των εργασιών, με συνέπεια να καταπλακωθεί και να εγκλωβιστεί.

Έτρεξαν αμέσως να τον βοηθήσουν συγχωριανοί του

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από συγχωριανούς του, οι οποίοι έτρεξαν αμέσως να τον βοηθήσουν και να τον απεγκλωβίσουν, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο του Πύργου. Δυστυχώς, όμως, ο άτυχος άνδρα είχε υποκύψει στα τραύματά του και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

