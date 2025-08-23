Μια τραγική είδηση συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Αταλάντης, καθώς μια 32χρονη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, στη διασταύρωση της παλιάς Heniger.

Η γυναίκα, που οδηγούσε τη μηχανή της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, παρασύρθηκε από ΙΧΕ όχημα που παραβίασε το STOP και την εμβόλισε, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της ήταν κρίσιμη και η γυναίκα κατέληξε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς..

Ανακριτικές διαδικασίες για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.