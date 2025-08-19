Η επιστροφή μιας οικογένειας από γαμήλιο γλέντι στον Έβρο κατέληξε σε τραγωδία χθες, όταν τα μέλη της που επέβαιναν σε δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα ενεπλάκησαν στο τραγικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Ιάσμου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι δύο.

Προηγήθηκε η σύγκρουση των δύο Ι.Χ. οχημάτων με ένα φορτηγό και η φωτιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά, απανθράκωσε τρεις εκ των επιβατών του ενός ΙΧ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ένα από τα Ι.Χ. είτε ακινητοποιήθηκε, είτε κινείτο με χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω του το φορτηγό.

Η σφοδρή σύγκρουση οδήγησε στην εκδήλωση πυρκαγιάς, που εξαπλώθηκε γρήγορα και κατέστρεψε τα δύο οχήματα, ενώ και ένα τρίτο όχημα, στο οποίο επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων, υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν και άλλα θύματα, καθώς οι υπόλοιποι επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το όχημα εγκαίρως.

Από το πρώτο Ι.Χ., στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, τρία άτομα απανθρακώθηκαν, ενώ η μοναδική επιζήσασα, μια 49χρονη γυναίκα, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Καβάλας και παραμένει εκτός κινδύνου.

Στο δεύτερο Ι.Χ. επέβαιναν συγγενείς τους, και από αυτούς, σοβαρά τραυματισμένος είναι ο 36χρονος οδηγός και η 28χρονη συνοδηγός, ενώ τα δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών, ευτυχώς, φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα.

Οι τραυματίες από το δυστύχημα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επίσης χειρουργήθηκε, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, αλλά φρουρούμενος.

Όταν η υγεία του αποκατασταθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή, για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Η επιστροφή από το γαμήλιο γλέντι

Αξιοσημείωτο είναι, ότι το τροχαίο συνέβη κατά την επιστροφή των θυμάτων από γάμο στον Έβρο, με προορισμό την Αθήνα.

Η οικογένεια των θυμάτων είχε ταξιδέψει για τη γιορτή και βίωσε την απόλυτη τραγωδία.

Η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες εξαιτίας του τροχαίου, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενη αγροτοδασική έκταση, αν και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αναμένονται νέες εξελίξεις σχετικά με τις αιτίες της σύγκρουσης και τις υπεύθυνες Αρχές που θα ερευνήσουν το δυστύχημα, ενώ η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή.