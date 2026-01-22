Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα, με ζευγάρι ηλικιωμένων να εντοπίζεται νεκρό μέσα στο σπίτι του.

Ειδικότερα, στην οδό Χαριλάου και Κόλλια στην Ελευσίνα, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, μια γυναίκα και ένας άνδρας, 79 ετών. Νεκρά βρέθηκαν και τα σκυλιά τους, πιθανότατα από διαρροή υγραερίου.

Σημειώνεται ότι το άτυχο ζευγάρι εντόπισε η κόρη τους το απόγευμα, καθώς πήγε στο σπίτι τους γιατί ανησύχησε αφού προσπαθούσε να έλθει σε επικοινωνία μαζί τους χωρίς αποτέλεσμα.

Σε εξέλιξη επιχείρηση των Αρχών

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες και οι πυροσβέστες επιχειρούν στο χώρο, ενώ οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Ειδικοί εξετάζουν αν η διαρροή προήλθε από κάποια συσκευή θέρμανσης ή άλλο μέσο.