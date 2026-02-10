Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ελευσίνας η τραγική απώλεια μιας 71χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια μιας τυπικής διαδικασίας στάθμευσης του οχήματος που οδηγούσε η κόρη της, παρασυρόμενη από το αυτοκίνητο, το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην οδό Αλκιβιάδου, όταν η 44χρονη γυναίκα οδηγός είχε επιστρέψει στην οικία της μαζί με τη μητέρα της και τα παιδιά της αφού προηγουμένως είχαν πάει στο σχολείο για να τα παραλάβουν. Την ώρα που ξεκινούσε για να παρκάρει η 44χρονη το όχημα της, η 71χρονη κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να της δώσει οδηγίες.

Ωστόσο μια στιγμή απροσεξίας και ένα λάθος της κόρης απέβησαν μοιραία για τη μάνα και γιαγιά βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια.

Η πόρτα του συνοδηγού, από την οποία βγήκε η 71χρονη παρέμεινε ανοιχτή και κατά τη διαδικασία της όπισθεν, η οδηγός πάτησε γκάζι, με συνέπεια το όχημα να κινηθεί ανεξέλεγκτα με ταχύτητα παρασύροντας την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και σε ένα δέντρο χάνοντας τη ζωή της. Το προφανές λάθος, ήταν ότι η οδηγός του αυτοκινήτου πάτησε παρατεταμένα γκάζι, όπως το όχημα κινούνταν σε οπισθοπορεία και δεν πρόλαβε να πατήσει το φρένο, με συνέπεια η μητέρα της να βρει τραγικό θάνατο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια των εγγονιών της 71χρονης, τα οποία ούρλιαζαν σε κατάσταση σοκ ζητώντας βοήθεια και κλαίγοντας για τη γιαγιά τους. Οι γείτονες που άκουσαν τις απελπισμένες κραυγές τους έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν, ενώ και η κόρη της 71χρονης βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί.

Η 71χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζεται.