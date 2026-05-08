Τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή (8/5) στην Εύβοια, καθώς έφυγε από τη ζωή ο 72χρονος οδηγός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Ερέτρια.
Ο ηλικιωμένος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να τραυματιστεί στο κεφάλι και στο στήθος.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και εθελοντές ΕΣΔΔΕ.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου πριν από λίγο υπέκυψε στα τραύματά του.
Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.
