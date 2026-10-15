Ένας 57χρονος πατέρας δύο παιδιών, κατέρρευσε ξαφνικά, την στιγμή που βοηθούσε φίλο του στην μεταφορά επίπλων σε σπίτι, το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στην Εύβοια.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στα Λουτρά Αιδηψού, ενώ ο 57χρονος που υπέστη ανακοπή, είναι κάτοικος Ιστιαίας. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Κ.Υ. Ιστιαίας όπου οι γιατροί πιστοποίησαν τον θάνατό του.