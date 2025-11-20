Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα (20/11), μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χωράφι κοντά σε μοναστήρι, στην Άνω Βάαθεια Ευβοίας.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, η φωτιά ξεκίνησε νωρίς το πρωί σε οικόπεδο δίπλα στην Ιερά Μονή. Στο σημείο έφτασαν άμεσα 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα, για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Ο άτυχος Α. Γ κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έκαιγε χόρτα και προφανώς του ξέφυγε η φωτιά. Επιχείρησε να την σβήσει και δυστυχώς κάηκε. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές της Αμαρυνθίας Άρτεμις που έσβησαν την φωτιά πριν επεκταθεί και απειλήσει και το μοναστήρι.

Ο δήμαρχος Νίκος Γουρνής ανέφερε ότι: «Δυστυχώς εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του σε χωράφι που είχε φωτιά κοντά στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Άνω Βάθεια».

Υπό διερεύνηση τα ακριβή αίτια του περιστατικού, από τις τοπικές Αρχές.