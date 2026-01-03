Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online, το μεσημέρι του Σαββάτου βρέθηκε νεκρός στην περιοχή της Ποσειδωνίας, στο Δήμο Χαλκιδέων, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών. Ο άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που ανησύχησε τη σύζυγό του.

Εκείνη με τη σειρά της, κάλεσε την αστυνομία και την πυροσβεστική. Οι αστυνομικοί με τη βοήθεια των πυροσβεστών έσπασαν την πόρτα του υπογείου, που ήταν κλειδωμένη από μέσα και τον βρήκαν ήδη νεκρό. Η υπόθεση διερευνάται και εξετάζονται ενδελεχώς όλα τα ενδεχόμενα.