Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (22/4) στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Καρτερίου, στο ύψος του Βασιλικού Θεσπρωτίας, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Σύγκρουση δυο οχημάτων – Απεγκλωβίστηκαν δυο τραυματίες

Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, οι οδηγοί των οχημάτων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας με πέντε υπαλλήλους, καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Παρόντα ήταν επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός δύο ανδρών από ΕΙΧ οχήματα, ο ένας χωρίς αισθήσεις και ο άλλος τραυματίας, συνεπεία τροχαίου και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, στην περιοχή Βασιλικός Θεσπρωτίας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 22, 2026

Νεκρός 75χρονος οδηγός

Με τη χρήση διασωστικής σειράς, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς. Ο ένας οδηγός, ηλικίας 75 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των διασωστών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν τα κατάφερε να αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Παράλληλα, από το ένα όχημα είχε εξέλθει πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής η 78χρονη συνοδηγός, σύζυγος του 75χρονου, τραυματισμένη, με τη βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.