Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία στα Μακρίσια Ηλείας, με 13χρονο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τετάρτης (29/04) σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ένας 13χρονος μαθητής που κινείτο με πατίνι, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το παιδί τραυματίστηκε βαριά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όπου παρέλαβε τον μαθητή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς όμως, ο 13χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Πηγή: PatrisNews