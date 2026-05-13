Μάχη για τη ζωή της δίνει στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 17χρονη, που μαζί με μία φίλη της έκανε βουτιά θανάτου από ταράτσα πολυκατοικίας, χθες στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο. Το δεύτερο κορίτσι κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που έκαναν για περίπου μία ώρα ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν στη ζωή.

«Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα»

Το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε πίσω της η μία από τις δύο ανήλικες αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το ψυχολογικό αδιέξοδο και τη μάχη με την κατάθλιψη.

Οι δύο φίλες, φαίνεται πως είχαν προσχεδιάσει την πράξη τους, και χθες λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, ανέβηκαν και κλείδωσαν την πόρτα για να μην τις εμποδίσει κανείς, να προχωρήσουν στο σχέδιό τους για την βουτιά θανάτου.

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα σακίδιο που περιείχε ένα ιδιόχειρο σημείωμα. Οι λέξεις της 17χρονης ήταν σοκαριστικές, καθώς περιγράφουν το σκοτάδι στο οποίο βρισκόταν τα τελευταία χρόνια: «Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος», φέρεται να έγραψε η ανήλικη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Η κοπέλα εξέφραζε την απελπισία της για το μέλλον και το άγχος των Πανελληνίων εξετάσεων, σημειώνοντας: «Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι δύο κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα της πενταόροφης πολυκατοικίας και, αφού κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους, προχώρησαν στο απονενοημένο διάβημα. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν δυνατό κρότο και κραυγές, ενώ ο αδελφός της μίας από τις δύο ήταν εκείνος που τις εντόπισε πρώτος στο έδαφος σε κατάσταση σοκ.

Η μία 17χρονη εξέπνευσε σχεδόν ακαριαία, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της «εξαιρετικά κρίσιμη», καθώς φέρει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε όλο της το σώμα.

Οι έρευνες των Αρχών

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά το περιβάλλον των δύο κοριτσιών, προσπαθώντας να κατανοήσει τι ήταν αυτό που τις ώθησε να πάρουν μαζί αυτή την απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο έφηβες ένοιωθαν πιεσμένες ψυχικά, ενώ η μία είχε βιώσει πρόσφατα την απώλεια του πατέρα της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σπίτι του κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο εντοπίστηκε ένα ημερολόγιο, που βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών και θεωρείται πως θα βοηθήσει να κατανοήσουν τι ακριβώς βίωνε.

Καθοριστικές αναμένεται να είναι και οι μαρτυρικές καταθέσεις από το περιβάλλον των δύο κοριτσιών, τόσο το οικογενειακό όσο και το σχολικό, προκειμένου να διαπιστωθεί η ψυχολογική τους κατάσταση. Στο μεταξύ, συγγενείς αλλά και συμμαθητές των δύο κοριτσιών βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ, θα μεταβεί στο σχολείο των δύο 17χρονων.

Η τραγωδία αυτή φέρνει για άλλη μια φορά στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων και την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση και στήριξη των νέων που παλεύουν με «αόρατους» δαίμονες.