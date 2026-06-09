Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στη Καστοριά κοντά στη περιοχή Δασάκι Μεσοποταμίας , όταν το αγροτικό που οδηγούσε ένας 17χρονος ο οποίος δεν είχε δίπλωμα ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 16χρονος που βρισκόταν μαζί του στο όχημα.

Το χρονικό του δυστυχήματος και το σενάριο που καταρρίφθηκε από τις αρχές

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 17χρονος οδηγός πήρε το αγροτικό όχημα που ανήκε στον πατέρα ενός από τα παιδιά της παρέας. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί.

Σύμφωνα με το oladeka.gr, στο αγροτικό επέβαιναν συνολικά περισσότερα από οκτώ άτομα και κατά την ανατροπή του, καταπλάκωσε τους νεαρούς που ήταν στο πίσω μέρος της καρότσας.

Αρχικά, αμέσως μετά το ατύχημα, κυκλοφόρησαν πληροφορίες που ήθελαν τον 17χρονο οδηγό να χάνει τον έλεγχο στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα μεγάλο άγριο ζώο που πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο.

Ωστόσο, μετά από έρευνα των ανδρών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, το σενάριο αυτό διαψεύστηκε κατηγορηματικά, αφού δεν προέκυψε κανένα εύρημα που να συνδέει την εκτροπή με την παρουσία κάποιου ζώου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες ανέσυραν από τα συντρίμμια τον 16χρονο, ο οποίος είχε ήδη υποστεί θανάσιμα τραύματα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι υπόλοιποι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν σε εξετάσεις, με την κατάσταση της υγείας τους να μην είναι ανησυχητική για τη ζωή τους.

Η τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.