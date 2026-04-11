Τραγωδία στην άσφαλτο συντελέστηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), στην Εθνική οδό Καβάλας-Σερρών, στο ύψος του Παλαιοχωρίου, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ταξί, με αποτέλεσμα ένα παιδί τριών ετών που επέβαινε στο ΙΧ, να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς επιχειρήθηκε απεγκλωβισμός των επιβατών του ΙΧ αυτοκινήτου, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι άλλοι δύο επιβάτες του ΙΧ απεγκλωβίστηκαν τραυματίες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το οικείο Τμήμα της Τροχαίας.