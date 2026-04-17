Τροχαίο δυστύχημα, με έναν 68χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4) στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών.

Η μηχανή συγκρούστηκε με βανάκι

Ειδικότερα, ένας μοτοσικλετιστής ηλικίας 68 ετών άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ φορτηγάκι στην παλιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, κοντά στο Mare West.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ προανάκριση διενεργείται από τις Αρχές.

Πηγή: korinthostv