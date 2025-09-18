Ένας νεαρός άνδρας, μόλις 29 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στην Κρήτη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 29χρονος – ο οποίος έχει καταγωγή από τη Γερμανία – μεταφέρθηκε από φιλικό του πρόσωπο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, έχοντας λιποθυμήσει.

Όπως αναφέρθηκε, ο 29χρονος είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ και εκεί που περπατούσε στο πεζοδρόμιο ένιωσε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Δυστυχώς, ο 29χρονος λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με τους γιατρούς να ενημερώνουν και την αστυνομία.

Ήδη έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση.