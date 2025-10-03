Μία ακόμα τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης καθώς ένας 26χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός μετά από τροχαίο.

Όλα συνέβησαν στις 5 τα ξημερώματα όταν ο 26χρονος Βούλγαρος μαζί με την 25χρονη φίλη του κινούνταν με το αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου – Αγία Γαλήνη.

Στο 6ο χιλιόμετρο του δρόμου, άγνωστο πώς, ο 26χρονος χάνει τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να ανατραπεί το αυτοκίνητο.

Δυστυχώς, ο 26χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ η 25χρονη συνοδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Πηγή: cretapost.gr