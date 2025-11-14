Μία ακόμα τραγωδία εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Κρήτης με θύμα έναν 53χρονο οδηγό. Όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (13/11) όταν ο 53χρονος κινούνταν με το όχημά του σε δρόμο στα Κάτω Καστελλιανά. Ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί, εγκλωβίζοντας τον στα συντρίμμια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής και οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ. Οι διασώστες είδαν πως ο 53χρονος είχε τραυματιστεί βαρύτατα ενώ δεν είχε σφυγμό. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο, δυστυχώς όμως ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Τροχαία έχει ξεκινήσει τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου δυστυχήματος.

