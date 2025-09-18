Με… αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος της Κρήτης, καθώς ένας άνδρας έχασε την ζωή του, μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο συνέβη, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, (18/9), όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 76χρονος με συνοδηγό την σύζυγό του, την ώρα που κινούνταν σε δρόμο στα Απλαδιανά του Δήμου Μυλοποτάμου, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις Αρχές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος, ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον ηλικιωμένο, ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Την ίδια ώρα, το ασθενοφόρο παρέλαβε την σύζυγό του και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η υγεία της.

Πηγή: cretapost.gr