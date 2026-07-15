Ένας 79χρονος Βρετανός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου ενώ αυτό έπλεε στα ανοικτά της Κρήτης. Το προσωπικό όπως ήταν φυσικό του έδωσε τις πρώτες βοήθειες πάνω στο πλοίο αλλά κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Το κρουαζιερόπλοιο άλλαξε πορεία και έδεσε εκτάκτως στην Κρήτη. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου το πρωί της Τρίτης άφησε την τελευταία του πνοή.

Προανάκριση για τα αίτια του θανάτου διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο έχει ήδη ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο 79χρονος ταξίδευε μόνος του ή με την οικογένειά του.

Δεύτερο περιστατικό σε λίγες ημέρες

Το τραγικό αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμα ανάλογο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ένας 67χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του πάνω σε κρουαζιερόπλοιο υπό σημαία Μάλτας, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι της Κέρκυρας.

Η επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό στην Κέρκυρα

Σχετικά με τον θάνατο του 67χρονου Βρετανού τουρίστα στην Κέρκυρα, το Λιμενικό Σώμα ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του:

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας ενημερώθηκε για τον θάνατο 67χρονου αλλοδαπού επιβάτη (υπηκόου Μονάχου/Βρετανίας) σε κρουαζιερόπλοιο υπό σημαία Μάλτας, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Κέρκυρας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας».

Το «κρυφό» νεκροτομείο των κρουαζιερόπλοιων

Πολλοί ταξιδιώτες δεν το γνωρίζουν, όμως σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, όλα τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια διαθέτουν ειδικά νεκροτομεία στο εσωτερικό τους για τη φύλαξη σορών σε περίπτωση θανάτου εν πλω.

Πρόκειται συνήθως για έναν ειδικά διαμορφωμένο, κλιματιζόμενο χώρο με ανοξείδωτο ατσάλι, που βρίσκεται στο χαμηλότερο κατάστρωμα του πλοίου.

Οι χώροι αυτοί είναι σχεδιασμένοι για να χωρούν από 2 έως 10 σορούς, επιτρέποντας τη διατήρησή τους μέχρι το πλοίο να προσεγγίσει το επόμενο λιμάνι όπου μπορούν να αναλάβουν οι τοπικές αρχές.