Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Πάτρα από την είδηση του πρόωρου χαμού ενός 38χρονου ανθρώπου.

Τον εντόπισε η γυναίκα του στο σπίτι τους χωρίς τις αισθήσεις του

Τον νεαρό άνδρα, ο οποίος είναι αδελφός αστυνομικού, σύμφωνα με ρεπορτάζ του tempo24, εντόπισε η γυναίκα του στο σπίτι τους χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατος του 38χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.