Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, με αποτέλεσμαμία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της να τραυματιστεί σοβαρά.

Γιαγιά και εγγονή παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού τύπου ο οδηγός της μηχανής χτύπησε τη γυναίκα η οποία διέσχιζε το δρόμο κάθετα ενώ κρατούσε το κοριτσάκι.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, τραυματισμένο, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.