Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία στην Πάτρα, μετά τον εντοπισμό μιας νεαρής γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, επί της οδού Αγίας Σοφίας.

Το σοκαριστικό θέαμα αντίκρισε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο σημείο, όταν βγήκε στον εξωτερικό χώρο για να ταΐσει αδέσποτα. Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για μια 29χρονη, η οποία πιθανολογείται ότι έπεσε από την ταράτσα του κτηρίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κοντά στο σημείο της πτώσης εντοπίστηκε και ένα σημείωμα.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ. τα αίτια

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, καθώς και για την επίσημη ταυτοποίηση των στοιχείων της. Αν και εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ακόμα τελική επιβεβαίωση.

Εφόσον επαληθευτεί το σενάριο αυτό, θα πρόκειται για το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό που σημειώνεται στην Πάτρα μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.