Τραγωδία με αυτοκτονία 50χρονου άνδρα, έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου στην οδό Καποδιστρίου στην Πάτρα.

Ο 50χρονος έπεσε από τον 2ο όροφο του διαμερίσματος της πολυκατοικίας όπου διέμενε στον ακάλυπτο στο πίσω μέρος. Τον άτυχο άνδρα βρήκε μία ηλικιωμένη γυναίκα η οποία άμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία. Περιπολικό και διασώστης του ΕΚΑΒ έφθασαν στο σημείο, όμως διαπιστώθηκε πως ο άνδρας ήταν νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο θανών ζούσε μόνος του καθώς οι δικοί του είχαν αποβιώσει ενώ αντιμετώπιζε καρδιολογικά και ψυχολογικά προβλήματα.

Έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του διενεργεί η Αστυνομία.

Πηγή: tempo24.news