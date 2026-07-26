Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στην Πάτρα, με θύμα έναν 50χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Κανελλοπούλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη στροφή του δρόμου στο ύψος του έλους της Αγυιάς, σημειώθηκε σφοδρή μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε επιβατικό αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα του 50χρονου.

Μάχη στο νοσοκομείο – Υπέκυψε στα τραύματά του

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο αναβάτη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 50χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, καθώς είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Έρευνα της Τροχαίας για τις συνθήκες της σύγκρουσης

Στον τόπο του συμβάντος μετέβησαν αστυνομικοί της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή των πρώτων ευρημάτων.

Διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας Πατρών προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία μετωπική σύγκρουση.

Πηγή: tempo24