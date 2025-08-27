Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/08), στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης–Δίου, στο ύψος της Οικολογικής Εφέσου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μια μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της.

Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.

Μέσα στο όχημα επέβαιναν οι δύο κόρες της, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Δυστυχώς, το 9χρονο κορίτσι υπέστη θανάσιμα τραύματα και κατέληξε.

Η 11χρονη αδελφή της και η μητέρα τους τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, ενώ άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ ήταν οι πρώτοι που έφτασαν, προσπαθώντας να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο άτυχο παιδί, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος, ερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.



