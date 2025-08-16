Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 16 Αυγούστου, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 6:00 το πρωί, στο 21ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη.

Οδηγός ενός φορτηγού, άνδρας ηλικίας 67 ετών, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό όχημα.

Από τη σφοδρή αυτή σύγκρουση, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε θανάσιμα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο για τον 67χρονο άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς είχε καταλήξει πριν από την άφιξη των σωστικών συνεργείων.

Τα αίτια του τροχαίου εξακολουθούν να διερευνώνται από την αρμόδια υπηρεσία της τροχαίας, με στόχο να διασαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες, κάτω υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.