Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία στην Ξάνθη με τραγικό διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Κιμμέρια Ξάνθης.

Όχημα με οδηγό χωρίς δίπλωμα συγκρούστηκε με μηχανή

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 36χρονος οδηγός οχήματος, που δεν είχε άδεια οδήγησης, συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε 71χρονος άνδρας – ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή. Ο 71χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Εγκατέλειψε το σημείο – Προκάλεσε δεύτερο τροχαίο λίγο μετά

Ο 36χρονος εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος, αλλά το όχημά του εντοπίστηκε λίγο αργότερα στο Σέλερο. όπου ο 36χρονος προκάλεσε και δεύτερο τροχαίο με το αυτοκίνητό του να πέφτει σε μάντρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 51χρονος αδελφός του που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε. Η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Την 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου. Ο 36χρονος, χωρίς δίπλωμα, εγκατέλειψε το σημείο και εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα και τον 51χρονο συνεπιβάτη του, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.»

Πηγή: emakedonia