Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Τραγωδία στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 με καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στις Αφίδνες, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ και να τραυματιστούν τρεις άλλοι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον παράδρομο της Νέας Εθνικής στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και σε αυτό ενεπλάκησαν τουλάχιστον τρία οχήματα, με τραγικό απολογισμό τους δύο νεκρούς. Στην περιοχή έσπευσαν Πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα που απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια των οχημάτων έξι άτομα. Τα ασθενοφόρα παρέλαβαν τρεις τραυματίες που διακομίστηκαν στο ΚΑΤ για νοσηλεία.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άτομα και 3 ακόμα #απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στις Αφίδνες Αττικής. Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025

Η Τροχαία στο σημείο έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων (στον παράδρομο της Εθνικής Οδού) ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ολισθηρότητα του οδοστρώματος φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στο δυστύχημα.