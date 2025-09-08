Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 73χρονος άνδρας, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών ειδοποιήθηκε για τη φωτιά, και έσπευσε στο σημείο.

Κατά την είσοδό τους στο σπίτι, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο, απανθρακωμένο στο δωμάτιό του.

Ο άτυχος άνδρας διέμενε μόνος του και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.

Η φωτιά φαίνεται να περιορίστηκε στο κρεβάτι και το κομοδίνο του υπνοδωματίου, ενώ δίπλα του υπήρχε μια συσκευή παροχής οξυγόνου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.