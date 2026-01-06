Μπροστά σε ένα εντελώς συγκλονιστικό θέαμα βρέθηκε η μητέρα ενός 17χρονου αγοριού στις Σέρρες, η οποία αναζητούσε τον γιο της και είχε δηλώσει την εξαφάνισή του λίγες ώρες νωρίτερα στις Αρχές.

O ανήλικος είχε βγει το βράδυ από το σπίτι του, πιθανότατα για διασκέδαση και δεν επέστρεψε στο σπίτι του με τους γονείς του να ειδοποιούν τις αρχές για την εξαφάνισή του.

Η τραγική μητέρα εντόπισε το παιδί της νεκρό στο υπόγειο τους σπιτιού τους, λίγο μετά τις 11 το πρωί, με τη σορό του ανήλικου να φέρει σημάδια ξυλοδαρμού σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία, η οποία – πάντα σύμφωνα με πληροφορίες – πριν λίγη ώρα προσήγαγε και ανακρίνει έναν συνομήλικο του με τον όποιο φέρεται ότι καυγάδισαν με αφορμή μια κοπέλα.