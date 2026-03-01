Σε εξέλιξη βρίσκονταν από χθες Σάββατο (28/2), έρευνες στην Αγία Παρασκευή (Ζελίχοβο) Αγρινίου, για γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, η οποία αγνοούνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να έφυγε από την οικία της, με τον σύζυγό της να δηλώνει την εξαφάνισή της, γεγονός που κινητοποίησε δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Μάλιστα στις έρευνες συνέδραμε και δύναμη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος.

Έπειτα από πολύωρες αναζητήσεις, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής, από μέλη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος. Ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα προσδιοριστούν από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: agriniopress.gr