Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας (25/8), όταν μια γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι πολυκατοικίας, επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές γύρω στις 8:30 το βράδυ.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα η γυναίκα έπεσε στο κενό, από τον τέταρτο όροφο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για γυναίκα περίπου 40 ετών, χωρισμένη και μητέρα ενός μικρού παιδιού.

Δείτε βίντεο με τη γυναίκα να κρέμεται από το μπαλκόνι λίγο πριν πέσει στο κενό:

Πηγή: sinidisi.gr