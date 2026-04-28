Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Άργους Ορεστικού μετά την τραγική είδηση του θανάτου μιας 74χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή εντός του Πολιτιστικού Κέντρου της πόλης, ώρες μετά τη λήξη εκδήλωσης παραδοσιακών χορών στην οποία βρισκόταν.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Αργους Ορεστικού το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου για να παρακολουθήσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τοπικών συλλόγων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η 74χρονη επισκέφθηκε τις τουαλέτες του κτηρίου, όπου φαίνεται πως επήλθε θάνατος από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του χώρου, θεωρώντας προφανώς ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν αποχωρήσει, προχώρησαν στο κλείδωμα του κτηρίου χωρίς να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος στις τουαλέτες.

Εντοπίστηκε στις τουαλέτες του κτηρίου – Έσπασαν την πόρτα οι Αρχές

Η τραγική ιστορία ξεδιαλύθηκε όταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι και ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύκτιες έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό της 74χρονης, ο τραγικός επίλογος γράφτηκε εντός του Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού, όταν οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας εισήλθαν στο κτήριο και αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα των χώρων υγιεινής που παρέμενε κλειδωμένη.

Στο εσωτερικό βρέθηκε η άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και σε κατάσταση ακαμψίας, γεγονός που μαρτυρά πως ο θάνατός της είχε επέλθει πολλές ώρες νωρίτερα, ενώ παρέμενε εγκλωβισμένη στο σκοτάδι του κλειστού κτηρίου μετά το πέρας των εκδηλώσεων. Το τραγικό συμβάν εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του κτηρίου.

Η κοινή γνώμη αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να κλειδώνεται ένας δημόσιος χώρος χωρίς να προηγηθεί εξονυχιστικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες και τους βοηθητικούς χώρους.

Πηγή: ertnews