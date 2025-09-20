Ένας 56χρονος κυνηγός από την Αρκαδία, έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί (20/09) κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριόχοιρου, στην δασική περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα Αρκαδίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 43χρονος κυνηγός από την Ηλεία, άκουσε έντονη κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 56χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες διατηρούσαν φιλική σχέση και γνωρίζονταν καιρό από τον Πύργο Ηλείας.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή και η αστυνομία. Δράστης και μάρτυρες έχουν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Δίωξης και Εγκλημάτων Τρίπολης, όπου καταθέτουν για το τραγικό περιστατικό.