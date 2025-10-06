Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, στο Διδυμότειχο, όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών έχασε τη ζωή του, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Το παιδί, μέλος οικογένειας Ρομά, μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για σχεδόν 50 λεπτά, πραγματοποιώντας συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος ζούσε με τον παππού και τη γιαγιά του και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από τη γέννησή του. Είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές στο παρελθόν λόγω επιδείνωσης της κατάστασής του, ωστόσο αυτή τη φορά η κατάσταση αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.