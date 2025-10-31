Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 20.30, στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο Κρήτης για μια φωτιά σε σπίτι, εκεί όπου εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, δυστυχώς μια 90χρονη γυναίκα και γιος 60 ετών εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμα.

Ένας δεύτερος γιος της οικογένειας κατάφερε να σωθεί πηδώντας από την ταράτσα του διαμερίσματος, αλλά τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Νεότερες πληροφορίες όμως αναφέρουν πως οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες.

Οι ακριβείς συνθήκες της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές.