Αυτοκτόνησε μπροστά στους διασώστες που κλήθηκαν να τον ηρεμήσουν ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ ένας ηλικιωμένος άνδρας στο Ηράκλειο Κρήτης, σοκάροντας μία ολόκληρη γειτονιά, που έγινε μάρτυρας του τραγικού σκηνικού.

Όλα έγιναν το πρωί της Δευτέρας 06/10 σε περιοχή κοντά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Γείτονες του άνδρα άκουσαν τις φωνές του και τις απειλές του περί αυτοκτονίας και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν τόσο δυνάμεις της αστυνομίας όσο και διασώστες του ΕΚΑΒ ώστε να τον ηρεμήσουν, καθώς ήταν σε κατάσταση αμόκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 70χρονος πήρε ένα όπλο, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του και ενώ προσπαθούσαν οι διασώστες να τον ηρεμήσουν, αυτοπυροβολήθηκε.

Ο ηλικιωμένος , ήταν συνταξιούχος αστυνομικός, και φέρεται για άγνωστους λόγους, να φώναζε και να απειλούσε «θεούς και δαίμονες», κρατώντας το όπλο, που έστρεψε τελικά στον εαυτό του.

Η εικόνα του αιμόφυρτου ανθρώπου, που πέθανε ακαριαία, πάγωσε όσους βρίσκονταν εκεί, ανήμποροι να αντιδράσουν!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.