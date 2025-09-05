Μία τραγική απώλεια έχει βυθίσει το Κιάτο σε θλίψη, μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε χθες το απόγευμα(04/09).

Η 25χρονη Μαργαρίτα, έχασε τη ζωή της, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα, περίπου στις 18.55 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο της Μαργαρίτας συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ο 70χρονος άνδρας και η 61χρονη γυναίκα του.

Από τη μοιραία σύγκρουση, η Μαργαρίτα υπέστη σοβαρές τραυματισμούς και εξέπνευσε επιτόπου, ενώ οι δύο επιβάτες του φορτηγού τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Το νεαρό κορίτσι, που μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 12 Αυγούστου, γιόρταζε τα γενέθλιά της με φίλους και συγγενείς, άφησε πίσω της μια οικογένεια που θρηνεί και μια κοινότητα σε κατάσταση σοκ.

Ο θείος της, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξέφρασε τον πόνο του λέγοντας:

«Χάσαμε το χαμογελαστό μας παιδί. Είναι απίστευτο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε… ήταν τόσο κοντά στο σπίτι, λίγα μέτρα μακριά…»

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος ή άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στο δυστύχημα.

Προς το παρόν, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς προκλήθηκε η σύγκρουση, ενώ οι αρχές καλούν μάρτυρες του περιστατικού να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες.

Ολόκληρη η περιοχή του Κιάτου πενθεί ενώ φίλοι και συγγενείς της 25χρονης καταθέτουν λόγια καρδιάς, για την αγαπημένη τους Μαργαρίτα.