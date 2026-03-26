Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι του Μούδρου, στη Λήμνο, όταν ένα όχημα κατέληξε ξαφνικά στη θάλασσα, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 67χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ανασύρθηκε νεκρός από άνδρες του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές αγωνίας, αναφέροντας πως ο οδηγός, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις όσων βρίσκονταν κοντά, δεν αντέδρασε καθόλου. Όπως σημειώνουν, δεν προέβη σε καμία κίνηση την κρίσιμη στιγμή, με αποτέλεσμα το όχημα να συνεχίσει την πορεία του μέχρι να βυθιστεί στο νερό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού προβλήματος υγείας του οδηγού, που ενδέχεται να οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 67χρονου.

