Στην ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας προσέφυγε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι.

Με επίσημη αναφορά που υπεβλήθη στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν να χυθεί φως σε σειρά από σοβαρά ζητήματα που παραμένουν ανελεύθερα και αφορούν τη διαχείριση, την ταυτοποίηση και την ταφή των νεκρών.

Η αναφορά, η οποία συνοδεύεται από ογκώδη φάκελο με επίσημα έγγραφα και αποδεικτικό υλικό, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών, ζητείται η διερεύνηση του χώρου ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο της Νέας Μάκρης, όπου αναφέρεται ότι έχουν τοποθετηθεί αταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων προσώπων, αλλά και άλλα ευρήματα.

Παράλληλα, οι συγγενείς αιτούνται να εξεταστούν οι χειρισμοί που έγιναν αναφορικά με τη σορό γυναίκας που είχε εντοπιστεί στη θάλασσα και ενταφιάστηκε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα νόμιμα πρωτόκολλα. Επίσης, τίθεται εκ νέου το ζήτημα των λανθασμένων παραδόσεων ανθρώπινων υπολειμμάτων -θέμα που είχε αναδειχθεί και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας- ενώ ζητείται η αξιολόγηση τυχόν ψηφιακών πειστηρίων που δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Ο Σύλλογος ζητά ακόμη την άμεση διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτέλεση όλων των αναγκαίων ανακριτικών και πράξεων, καθώς και τον καταλογισμό τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών. Όπως επισημαίνεται, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών για τη διευκόλυνση της έρευνας.

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση του συλλόγου:

«Αθήνα, 20/07/2026

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική κατέθεσε σήμερα αναφορά – αίτημα διενέργειας ποινικής διερεύνησης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας την πλήρη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την αναφορά, δεν έχουν μέχρι σήμερα αποσαφηνιστεί.

Η αναφορά πρωτοκολλήθηκε και συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων και θέτει υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και ταφή θυμάτων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Μεταξύ άλλων, ζητείται να διερευνηθούν:

– στοιχεία σχετικά με χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, στον οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα,

– η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης,

– οι διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σορών, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία,

– η ύπαρξη και αξιολόγηση ψηφιακών αποδεικτικών μέσων και κάθε άλλου στοιχείου που ενδέχεται να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Κ. Αναγνώστου: «Ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας η πλήρης αλήθεια»

«Με την αναφορά που καταθέτουμε ζητούμε να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο.

Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε.

Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρος τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης».

Η αναφορά ζητεί και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν από την έρευνα, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων ανακριτικών και πραγματογνωμοσυνικών ενεργειών κατά την κρίση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Με γνώμονα την εκφρασμένη ανάγκη όλων για την πληρότητα της αλήθειας, ο Σύλλογος θέτει στη διάθεσή των αρχών κάθε στοιχείο που διαθέτει, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση των ζητημάτων που αναφέρονται στην αναφορά.

Εκ μέρους του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική».