Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (28/11) στο Μενίδι όταν στην Άμεση Δράση τηλεφώνησε ένας άνδρας και είπε πως ετοιμάζεται να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον άνδρα αιμόφυρτο στο διαμέρισμά του- Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Άμεση ήταν η αντίδραση των Αρχών, καθώς δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ κατευθύνθηκαν στο σημείο, στην οδό Δημητρίου Δέδε, για να ελέγξουν την κατάσταση. Μετά από προσπάθειες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισέλθουν στην πολυκατοικία και διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος στον πρώτο όροφο ήταν ανοιχτή.

Οι αστυνομικοί μπαίνοντας στο εσωτερικό του διαμερίσματος, εντόπισαν τον άνδρα αιμόφυρτο, με τραύμα από αυτοπυροβολισμό χρησιμοποιώντας καραμπίνα. Στο σημείο αναμένεται ο ιατροδικαστής.