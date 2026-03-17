Στο πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρη η τοπική κοινωνία του Ναυπλίου, καθώς 46χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εξόρμησής του στη φύση.

Μέλισσα τσίμπησε τον άτυχο Δαμιανό Νάκο και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, καθώς εκδήλωσε έντονη αλλεργική αντίδραση που εξελίχθηκε σε αναφυλακτικό σοκ.

Φίλοι του, που βρίσκονταν μπροστά στο τραγικό περιστατικό, τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο οργανισμός του δεν άντεξε. Υπέστη καρδιακή ανακοπή, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Ο Δαμιανός ήταν μεγάλος λάτρης της φύσης και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Αφήνει πίσω του μια ανήλικη κόρη, καθώς και μια σπουδαία παρακαταθήκη δράσεων και προσφοράς που θα μείνει ζωντανή στη μνήμη της κατοίκους του Ναυπλίου.

Ανάμεσα στις δράσεις που φέρουν τη σφραγίδα του ξεχωρίζουν η αναβίωση των αρχαίων αγώνων «Διονύσια Ερμιόνης», η συμμετοχή στην πανελλαδική εθελοντική πρωτοβουλία «Let’s do it Greece» και η συμβολή στην αναβάθμιση των αναρριχητικών πεδίων της περιοχής.

