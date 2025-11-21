Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (21/11), με μία ηλικιωμένη γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Το τροχαίο δυστύχημα λίγο πριν τις 7 στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι, με εμπλεκόμενα δύο οχήματα και μία πεζή που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Αρχικά η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά αλλά στη συνέχεια κατέληξε.

Η 71χρονη που έχασε την ζωή της, ήταν μητέρα ενός ΑμεΑ κοριτσιού που αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα που βρισκόταν μαζί της και ευτυχώς δεν χτύπησε.

Το κορίτσι είχε μόνο την μητέρα του στον κόσμο που την φρόντιζε, καθώς είχε πεθάνει και ο πατέρας της.

Προσωρινά οι άνδρες της Τροχαίας την έχουν μεταφέρει στο Τμήμα για προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο. Γίνεται παράλληλα προσπάθειά για τη μεταφορά της σε κάποιο ίδρυμα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 84χρονος οδηγός που κινούνται επί της οδού Νεοπτολέμου, παραβίασε την προτεραιότητα και συγκρούστηκε με νομίμως διερχόμενο όχημα από την οδό Ιλιάδος.

Εν συνεχεία, έχασε τον έλεγχο και αφού παρέσυρε την πεζή, που περνούσε από το σημείο με την ΑμεΑ κόρη της, στη συνέχεια προσέκρουσε σε σειρά από σταθμευμένα οχήματα, όπου και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο 84χρονος οδηγός που κατείχε δίπλωμα, αναμένεται να συλληφθεί από την Τροχαία για την πρόκληση του θανατηφόρου δυστυχήματος με την προανάκριση για τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας που διενεργεί έρευνα και προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.