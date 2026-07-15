Μια 48χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσήνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα.

Εντοπίστηκε στον πυθμένα από άλλους λουόμενους -όπως γράφει το tharosnews– ανασύρθηκε και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να την επανεφέρουν. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά για την 48χρονη που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό της.

Οι αρχές συνέλαβαν τον 64χρονο υπεύθυνο του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ να σημειωθεί ότι ο ναυαγοσώστης εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε άλλη πισίνα και αναζητείται.

Το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες που η άτυχη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της. Η γυναίκα βρισκόταν για διακοπές στην Πελοπόννησο μαζί με τον σύζυγό της καθώς και τα δύο της παιδιά.