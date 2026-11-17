Νέα, δραματικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών, του 44χρονου Ηλία Βαλάτσου και του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι. Η ιατροδικαστική εξέταση, αλλά και τα ευρήματα της αυτοψίας ρίχνουν φως στο πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία στα σκοτεινά και γεμάτα καπνό υπόγεια του κτηρίου.

Ο μοιραίος εγκλωβισμός

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος γλίστρησε στο τελευταίο σκαλοπάτι πριν εισέλθει στο υπόγειο. Κατά την πτώση του, η εξάρτηση της αναπνευστικής του συσκευής φέρεται να μπλέχτηκε σε μια σταθερή σιδερόβεργα, ακινητοποιώντας τον. Στην απέλπιδα προσπάθειά του να απελευθερωθεί, ο άτυχος πυροσβέστης έβγαλε το δεξί του γάντι για να ξεκουμπώσει τους ιμάντες που συγκρατούσαν τη φιάλη οξυγόνου, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Την ίδια στιγμή, σε απόσταση περίπου λίγων μέτρων, μέσα στους πυκνούς καπνούς, βρισκόταν ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης. Ο νεαρός πυροσβέστης, μην έχοντας οπτική επαφή, προσπάθησε να προσανατολιστεί με την αφή. Κινούμενος κατά μήκος του τοίχου, έφτασε σε παράθυρο αναζητώντας διέξοδο. Λόγω της τεράστιας προσπάθειας, το οξυγόνο στη φιάλη του εξαντλήθηκε πολύ πιο γρήγορα από τα προβλεπόμενα 30 λεπτά (εκτιμάται ότι μπορεί να μειωθεί στα 10-12 λεπτά υπό συνθήκες στρες).

Όταν το οξυγόνο τελείωσε, ο 23χρονος αφαίρεσε τη μάσκα του προσπαθώντας να αναπνεύσει, κάτι που επιβεβαιώνεται από την ιατροδικαστική έκθεση. Σύμφωνα με αυτή, ο νεαρός είχε εισπνεύσει τέσσερις έως πέντε φορές μεγαλύτερη ποσότητα αιθάλης σε σχέση με τον 44χρονο συνάδελφό του.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή και το μυστήριο με τη φιάλη

Ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι η πιθανή αιτία θανάτου και των δύο ανδρών ήταν η εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού (αιθάλης), καθώς δεν εντοπίστηκαν θανατηφόρες κακώσεις από πτώση, παρά μόνο μικροτραύματα στην κνήμη και πνευμονικό οίδημα. Οι Αρχές αναμένουν πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Ωστόσο, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι κατά την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δεν βρέθηκε η φιάλη οξυγόνου του 44χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φιάλη είχε ήδη περισυλλεγεί, αναγομωθεί και τοποθετηθεί σε άλλη συσκευή, αλλοιώνοντας ένα βασικό πειστήριο της έρευνας πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Η μαρτυρία του τρίτου πυροσβέστη

Το πλήρωμα του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού, στο οποίο ανήκαν τα θύματα, ήταν το πρώτο που έφτασε στο σημείο το πρωί του Σαββάτου. Οι τρεις πυροσβέστες μπήκαν στο κτήριο με πλήρη εξοπλισμό.

Η μαρτυρία του τρίτου πυροσβέστη, που επιβίωσε, είναι ανατριχιαστική: «Αντιλήφθηκα το συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου». Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της διπλής τραγωδίας συνεχίζονται.